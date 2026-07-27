Ο υπεύθυνος Ανάπτυξης της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε γιατί αποκτήθηκε ο Καρανδρίκας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα ο υπεύθυνος Ανάπτυξης της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Βάισινγκερ.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, με τον ίδιο να ενσωματώνεται στην Κ17 του συλλόγου ενώ η μετακίνηση του από τον Ατρόμητο έγινε με μεταγραφή.

Ο 17χρονος στόπερ πέρασε από δύο δοκιμαστικά επί γερμανικού εδάφους πριν πείσει τους Βαυαρούς ότι μπορεί να έχει μία θέση στην ακαδημία τους, με τον υπεύθυνο Ανάπτυξης της Μπάγερν Μονάχου, Μάικλ Βάισινγκερ να στάζει... μέλι για τον Έλληνα αμυντικό.

Συγκεκριμένα είπε:

«Οι σκάουτ μας παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένας αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι που θα ενισχύσει την ομάδα U19 μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον υπογράψουμε για την ακαδημία νέων μας, είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά του μαζί μας».