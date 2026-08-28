Η νέα σεζόν της Bundesliga είναι έτοιμη να ξεκινήσει, με την Μπάγερν Μονάχου εκ νέου γκραν φαβορί και την... ελληνική Ντόρτμουντ να θέλει να την απειλήσει.

Τελευταία εκ των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων αλλά σε καμία περίπτωση καταϊδρωμένη, η Bundesliga επιστρέφει από σήμερα στο πρόγραμμα, με την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου να φιλοξενεί στις 21:30 (Novasports Prime) τη Στουτγκάρδη, στο πρώτο χρονικά ματς της νέας σεζόν. Οι Βαυαροί, με πρώτο βιολί τον Χάρι Κέιν και στην άκρη του πάγκο τον Βενσάν Κομπανί, αποτελούν σταθερά το μεγάλο φαβορί, έχοντας ενισχυθεί με Μπράουν και Σαϊμπάρι.

Την ίδια ώρα βέβαια που ο διακαής πόθος παραμένει η επιστροφή στις εκτός συνόρων επιτυχίες. Η Rekordmeister ξεκίνησε τη σεζόν κατακτώντας το Super Cup ενάντια στην Ντόρτμουντ, την ώρα που στο πρωτάθλημα μετρά 13... σαλατιέρες τα 14 τελευταία χρόνια, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να είναι η μόνη που έχει σπάσει την κυριαρχία της το 2024. Θα μπορέσει κάποιο να αμφισβητήσει τη βαυαρική κυριαρχία φέτος; Οι πιθανότητες δείχνουν λίγες, αν και ένα νέο, ελληνικό δίδυμο στη Βεστφαλία θέλει να βάλει τις βάσεις για να το πετύχει...

Η Ντόρτμουντ των Ελλήνων απειλεί τη Μπάγερν

Οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Δημήτρης Γιαννούλης και Μανώλης Σάλιακας μπορεί να μην ανήκουν πλέον στην οικογένεια της Bundesliga, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ελληνική παροικία εξαφανίστηκε πλήρως στη Γερμανία. Η Ντόρτμουντ άλλωστε έδωσε γερή ψήφο στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίρνοντας.... πακέτο του Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια, σε δυο αγορές με φόντο το μέλλον. Με τους δυο τους να ενισχύουν την μεσοεπιθετική γραμμή, οι Βεστφαλοί ευελπιστούν πως έχουν χτίσει ένα σύνολο που μπορεί να επιστρέψει γερά στη διεκδίκηση του θρόνου στη Bundesliga.

Οι δυο τους άλλωστε δεν κόστισαν φτηνά... Η Ντόρτμουντ έδωσε πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ αθροιστικά για να τους αποκτήσει από Γκενκ και ΠΑΟΚ και ήδη οι δυο τους έχουν αρχίσει να δείχνουν τα πρώτα δείγματα.... μαγείας. Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε που ο Νίκο Κόβατς εμπιστεύτηκε τον Καρέτσα με φανέλα βασικού για το πρώτο μεγάλο ματς στη σεζόν απέναντι στη Μπάγερν στο Super Cup Γερμανίας, σε ένα ματς όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ακόμα κι αν είχε ελάχιστο χρόνο παρουσίας στο Ντόρτμουντ, ο Ντέλιας πέρασε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και κατάφερε να καταπλήξει τον κόσμο της νέας του ομάδας. Από τα δικά του πόδια εξάλλου γεννήθηκε η φάση του γκολ των Βεστφαλών στο Super Cup, αλλά δεν ήταν το μόνο που κατάφερε... Μετά το φινάλε του αγώνα, η ομάδα των social media της Ντόρτμουντ πήρε.... φωτιά με απανωτά βιντεάκια από τα highlights του Κωνσταντέλια μέσα σε μόνο ένα ημίχρονο...

Βίντεο και stories που έδρασαν σαν μια μικρή εικόνα από τα προσεχώς, με τους δυο νεαρούς Έλληνες να στήνουν μια νέα γαλανόλευκη παροικία στον ευρωπαϊκό Βορρά.

Η επιστροφή της Σάλκε και η πρωτάρα Έλβερσμπεργκ

Πέραν της μάχης του τίτλου η οποία μπορεί, όπως συμβαίνει συχνά, να μην εξελιχτεί καν σε μάχη, τα ανοιχτά μέτωπα από εκεί και πέρα είναι πολλά. Οι ομάδες που βγαίνουν Ευρώπη από την Bundesliga συχνά κάνουν... ροτέισον, με τη Χόφενχαϊμ να βγαίνει πέρυσι πέμπτη και να καλείται φέτος να στριμώξει δύο καρπούζια σε μία μασχάλη.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θέλει να επιστρέψει στις εκτός συνόρων διοργανώσεις, ενώ μεγάλο ερώτημα είναι για πόσο καιρό ακόμα θα μένει εκτός επτάδας η άλλοτε ισχυρή Γκλάντμπαχ. Αναφορικά με τις ομάδες που προβιβάστηκαν φέτος, τη μεγάλη επιστροφή πέτυχε λίγους μήνες πριν η Σάλκε, που στέφθηκε πρωταθλήτρια στη Β' κατηγορία και θα βρεθεί εκ νέου στα σαλόνια μετά από απουσία τριών ετών. Στόχος των Βασιλικών Μπλε, να εδραιωθούν αυτή τη φορά στη μεγάλη κατηγορία και να μην υποβιβαστούν πάλι άμεσα όπως τη σεζόν 2022/23.

Ιστορία δε, έχει ήδη γράψει η Έλβερσμπεργκ, που πήρε για πρώτη φορά την άνοδο, παρότι μέχρι το 2022 βρισκόταν στην τέταρτη κατηγορία! Με τρεις ανόδους σε μία τετραετία, ο σύλλογος από το Ζάαρλαντ ετοιμάζεται για την παρθενική του παρουσία στο πρωτάθλημα των μεγάλων με ένα; ρόστερ που απαρτίζεται κυρίως από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Και ο τρίτος που ανέβηκε; Η Πάντερμπορν επιστρέφει μετά από έξι χρόνια στην Bundesliga, έχοντας... τεζάρει στα μπαράζ τη Βόλφσμπουργκ.