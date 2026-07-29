Το συγκινητικό βίντεο με το «αντίο» του Καρέτσα στη Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχαιρέτησε τη Γκενκ με ένα υπέροχο βίντεο και ένα συγκινητικό μήνυμα προς την ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετρά ώρες για να αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ καθώς την Πέμπτη, εφόσον όλα πάνε καλά με τις ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο του.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός αποχαιρέτησε τον σύλλογο όπου ξεκίνησε την καριέρα του με ένα συγκινητικό βίντεο, όπου αναφέρεται στην παρουσία του στο κλαμπ αλλά και στο πόσα του πρόσφερε για να φτάσει μέχρι εδώ.

Στο βίντεο υπάρχουν επίσης πλάνα από τις καλύτερες στιγμές του αλλά και τον ίδιο να φορά ένα μενταγιόν με τον αριθμό «3600». Δείτε το βίντεο ΕΔΩ