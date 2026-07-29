Στο Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Βεστφαλούς και να πιάσει αμέσως δουλειά.

Δύσκολη η χθεσινή μέρα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα καθώς μετά την ολοκλήρωση του deal ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Γκενκ όπως σας μετέφερε το Gazzetta, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός πήγε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες και τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ένα κλαμπ στο οποίο πήγε από μικρό παιδί και αποχωρεί ως ένα από τα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, προσθέτοντας στα ταμεία ένα ποσό πάνω από 35 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Γκενκ και μέσα σε συγκινητικό κλίμα αποχαιρέτησε τους πάντες στον σύλλογο, με την ομάδα να έχει ετοιμάσει ένα βίντεο-έκπληξη προς τον ίδιο ως αποχαιρετιστήριο δώρο, το οποίο θα ανέβει μέσα στη μέρα.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας διεθνής ταξίδεψε στο Ντόρτμουντ προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από το κλαμπ (πιθανόν να γίνει αύριο αυτό) και να πιάσει αμέσως δουλειά ενόψει της νέας σεζόν.

Το «Ruhr Nachrichten BVB» δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο προπονητικό κέντρο των Βεστφαλών.