Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Gazzetta σχετικά με το νέο ραντεβού των ανθρώπων της Ντόρτμουντ και της Γκενκ για την υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει σχετικά με το δεύτερο ταξίδι των ανθρώπων της Ντόρτμουντ στο Βέλγιο ώστε να συζητήσουν εκ νέου με τη Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Από το εξωτερικό επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, καθώς ο Όλε Μπουκ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή της Ντόρτμουντ στην Ιαπωνία, βρίσκεται ήδη στο Βέλγιο και έχει προγραμματιστεί ραντεβού απόψε με τους ανθρώπους του βελγικού συλλόγου προκειμένου να συζητήσουν για την περίπτωση του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Όπως σας είχαμε κάνει γνωστό, η πρόταση των Βεστφαλών ήταν 29 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης στο 10% χωρίς να ικανοποιηθεί η βέλγικη ομάδα, με αποτέλεσμα να πάμε σε νέο κύκλο επαφών.

Αυτό που πηγάζει από τη Γερμανία είναι ότι ο γερμανικός σύλλογος είναι έτοιμος να κάνει την τελική του κίνηση και να ολοκληρώσει το deal ακόμα και μέχρι το τέλος της ημέρας προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα πρόταση των Βεστφαλών αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ ενώ θα συμπεριληφθεί και ένα σημαντικό ποσό σε bonus.