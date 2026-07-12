Καρέτσας: Συμφώνησε με Ντόρτμουντ, μένει το ''οκ'' της Γκενκ σύμφωνα με Γερμανό ρεπόρτερ
Πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ένα μεγάλο βήμα φέρεται να βρίσκεται πλέον ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, βάσει του νεότερου ρεπορτάζ που έρχεται από το εξωτερικό.
Ο Έλληνας άσος αποτελεί εδώ και καιρό τον πρώτο στόχο της Μπορούσια Ντόρτμουντ και, σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι δυο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια προκειμένου να συνεργαστούν!
Φυσικά, αυτό που απομένει και είναι βασικότατο για να ολοκληρωθεί το deal, είναι η συγκατάθεση της Γκενκ. Ο σύλλογος από το Βέλγιο έχει ήδη απορρίψει τρεις προτάσεις των Βεστφαλών, με την τελευταία μάλιστα να ήταν ανώτερη των 26 εκατ. ευρώ, ποσό που θα αποτελέσει ρεκόρ πώλησης στην ιστορία της.
Η ομάδα από το Βέλγιο φέρεται να αξιώνει ένα ποσό πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δώσει το «οκ» για την αποχώρηση του 18χρονου αστεριού, με τον Όλι Μπουκ, τεχνικό διευθυντή της Μπορούσια να το έχει πάρει προσωπικά, αφού ο Καρέτσας είναι ο νούμερο ένα στόχος του.
🚨💣 BREAKING | Konstantinos Karetsas and Borussia Dortmund have now reached an agreement in principle.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 12, 2026
Negotiations between the clubs are ongoing. Genk have rejected every offer so far and continue to demand up to €35m. #BVB
Ole Book is not giving up. The 18 y/o attacking… pic.twitter.com/P99jdRJDqZ
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