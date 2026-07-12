Δεν εγκαταλείπει την υπόθεση Καρέτσα η Ντόρτμουντ, παρά το ότι έχει δει τρεις προσφορές της για τον Έλληνα διεθνή να μη γίνονται δεκτές από την Γκενκ.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, η Μπορούσια Ντόρτμουντ συνεχίζει να πιέζει έντονα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, έχοντας ήδη καταθέσει τρεις προτάσεις στη Γκενκ, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν.

Αν και η τελευταία προσφορά των Γερμανών ξεπερνούσε τα 26 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης για τον βέλγικο σύλλογο, η Γκενκ διατηρεί υψηλότερες απαιτήσεις, ζητώντας πλέον ένα ποσό που φτάνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της ιστοσελίδας «HLN», αρχικά, οι αξιώσεις της Γκενκ άγγιζαν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η διοίκηση αναγκάστηκε να ρίξει τις οικονομικές της απαιτήσεις. Αυτή η υποχώρηση οφείλεται τόσο στον αποκλεισμό της ομάδας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν όσο και σε έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο νεαρός μεσοεπιθετικός στον αστράγαλο στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Παρά τον τραυματισμό του όμως, οι Βεστφαλοί, τον βλέπουν ως μια εξαιρετική επένδυση και παρά το ότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τον εντάξουν στο δυναμικό τους δεν καταθέτουν τα όπλα. Παράλληλα, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, για τον ίδιο τον Έλληνα διεθνή, η μετακόμισή του στη Γερμανία και την Bundesliga φαντάζει ως το ιδανικό επόμενο βήμα για την καριέρα του. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

