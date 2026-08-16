ΠΑΟΚ-Κωνσταντέλιας: Στο τραπέζι και δανεικοί από Ντόρτμουντ για το deal
Το story της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ είναι σε εξέλιξη. Ως προς το πλαίσιο των επαφών που γίνονται ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Ντόρτμουντ έχει τεθεί επί τάπητος η πιθανότητα να μπουν στο deal και παίκτες του γερμανικού συλλόγου σε μορφή δανεισμού.
Μάλιστα ήδη έχουν διαρρεύσει και σχετικά ονόματα ως προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το νόημα δηλαδή είναι εκτός από χρήματα ο Δικέφαλος του Βορρά να πάρει και τουλάχιστον 2 παίκτες ως δανεικούς από τη Ντόρτμουντ.
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