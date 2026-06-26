Μπάγερν Μονάχου: Έκλεισε τον μπακ της Άιντραχτ με 55 εκατ. ευρώ
Σε τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Νέιθανιελ Μπράουν στην Μπάγερν Μονάχου, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο και μόνο τα τυπικά μένουν για να γίνει και με τη βούλα παίκτης της ομάδας.
Αναλυτικότερα ο οι Βαυαροί τα είχαν βρει εδώ και κάποιες εβδομάδες με τον διεθνή 23χρονο αριστερο μπακ ο οποίος αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατάει στη Μπάγερν για πέντε χρόνια.
🚨 Nathaniel Brown to FC Bayern, here we go! Deal in place with Eintracht Frankfurt for the left back. 🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Never in doubt as Brown agreed terms weeks ago and only wanted Bayern move.
Fee will be €55m agreed with Markus Krösche.
Five year deal ready for Brown at Bayern, as… pic.twitter.com/Bni3QmEwU0
Παρά το γεγονός ότι Άρσεναλ και Τσέλσι είχαν μπει στο... χορό για την απόκτησή του αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα, αφού ο Μπράουν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν. Έτσι και αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 και θα ανακοινωθεί επίσημα. Καθώς οι πρωταθλητές Γερμανίας τα βρήκαν σε όλα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με το deal αγγίζει τα 55 εκατ. ευρώ.
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως από τη μεταγραφή αυτή θα ωφεληθεί και η Νυρεμβέργη, η οποία διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης του.
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