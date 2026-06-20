Ο Γιούργκεν Κλοπ φαίνεται πως έχει πάρει... ζεστά τον ρόλο του στη Red Bull, προχωρόντας σε 9 απολύσεις προπονητών μέσα σε μόλις 16 μήνες.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποχώρησε οικιοθελώς από τον πάγκο της Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 και σχεδόν έξι μηνές αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025 ανέλαβε τη θέση του παγκόσμιου επικεφαλής όλων των ποδοσφαιρικών θεμάτων της Red Bull, δίνοντας την υπόσχεση για «διαφορετική δουλειά με τους προπονητές».

«Γνωρίζω καλά το πρόβλημα, έχω βρεθεί σε αυτές τις θέσεις... Εύχομαι οι προπονητές να παραμείνουν στους συλλόγους μας για οκτώ ή εννέα χρόνια. Ελπίζω να συμβεί αυτό, γιατί θα νιώσουν ότι τους στηρίζουμε και ότι τους πιστεύουμε», είχε τονίσει κατά την παρουσίαση του ο άλλοτε τεχνικός των «reds».

Η υπόσχεση αυτή βέβαια κράτησε για πολύ λίγο, καθώς ούτε δύο μήνες μετά την πρόσληψη του ξεκίνησε το... «κόψιμο» των προπονητών. Ο πρώτος που απέλυσε ήταν ο Μάρκο Ρόζε της Λειψίας, τον οποίον και αντικατέστησε με τον Όλε Βέρνερ. Τώρα όμως, αποφάσισε να απολύσει και τον Βέρνερ, παρά το γεγονός πως τερμάτισε τρίτος με την ομάδα και την έβγαλε και πάλι στο Champions League.

«Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας μια λεπτομερή τελική ανασκόπηση της πρόσφατης σεζόν. Το βράδυ της Τρίτης, αποφασίσαμε ότι χρειαζόταν αλλαγή προπονητή. (Η προπονητική ομάδα) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη ανασυγκρότησή μας και στην πρόκρισή μας στο Champions League».

«Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας απαιτούν νέες ιδέες και μια διαφορετική προσέγγιση. Ευχόμαστε στον Όλε, τον Τομ (Κίχον) και τον Πάτρικ (Κόλμαν) κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για το μέλλον», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Λειψίας, Μαρσέλ Σέφερ.

Πέρα απο τους προαναφερθέντες, ο γερμανός τεχνικός έχει προχωρήσει σε ακόμη επτά απολύσεις από όλους τους συλλόγους της Red Bull σε όλο τον κόσμο, μέσα σε μόλις 16 μήνες, με τους Σάντρο Σβαρτς, Τόμας Λεχ, Στεφάν Ζίλι και Ντάνιελ Μπίχλερ, μεταξύ άλλων, να χάνουν τη δουλειά τους σε Σάλτσμπουργκ, Νέα Υόρκη και Μπραγκαντίνο.

Αν και δεν μίλησε ποτέ επίσημα για το θέμα των αλλαγών προπονητών, ούτε υπέγραφε κάτω από τις σχετικές ανακοινώσεις των συλλόγων και έλεγε συχνά ότι αφήνει τόσο σημαντικές αποφάσεις στους ανθρώπους που διαχειρίζονται άμεσα τις ομάδες της Red Bull, είναι σαφές ότι ο Κλοπ έχει τον πρώτο λόγο σε τέτοιους είδους αποφάσεις.