Κάτοικο Γερμανίας θέλει να κάνει η Μπάγερν τον Σαϊμπάρι, με τις διαπραγματευσεις να συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί η «χρυσή» τομή.

Ο Ισμαΐλ Σαϊμπάρ βρίσκεται στην Αμερική για το Μουντιάλ 2026, ο Μαροκινός χαφ ετοιμάζεται για την πρεμιέρα που έχουν Τα Λιοντάρια του Άτλαντα κόντρα με την Βραζιλία (14/6), ενώ το ποδοσφαιρικό του μέλλον «παίζεται». Αυτό γιατί η Μπάγερν έχει καταθέση επίσημη πρόταση αλλά η PSV δεν έχει σκοπό να κατεβάσει τις απαιτήσεις της.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρουν δημοσιεύματα οι Βαυαροί κατέθεσαν πρόταση ύψους 45 εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ευρώ σε μπόνους για τον Ισμαΐλ Σαϊμπάρι και έχουν ετοιμάσει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ωστόσο PSV ζητά τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ ως βασικό ποσό μεταγραφής.

Έτσι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων συνεχίζονται κανονικά, αφού δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Αμφότερες ωστόσο παραμένουν αισιόδοξες ότι θα βρεθεί μια λύση και θα λυθεί το ζήτημα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Σαϊμπάρι αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο με το Μαρόκο. Αν πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στη διοργάνωση, η αξία του στην αγορά ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Από την οπτική της PSV όπως είναι λογικό δεν έχει σκοπό να κατεβάσει το ποσο για τον 25χρονο χαφ.

🚨🔴⚪️🇲🇦 #Bundesliga |



💰 Bayern Munich proposed a package worth €45M plus €5M in add-ons for Ismail Saibari. PSV are asking for a minimum fee of €50M. Talks continue between the clubs.



✍️ A contract until 2031 is already prepared for the Moroccan



⏳ Saibari is now waiting… pic.twitter.com/XIofkWCAIh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 11, 2026

Με την PSV μέτρησε φέτος 37 εμφανίσεις όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 19 φορές και μοίρασε εννέα ασίστ.