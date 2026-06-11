Το Μουντιάλ του 2026 βρίσκεται πια προ των πυλών και το Gazzetta σας παρουσιάζει τα μεγάλα ονόματα που θα απουσιάζουν από την κορυφαία διοργάνωση του καλοκαιριού.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Η πρεμίερα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προγραμματισμένη για σήμερα (11/06, 22;00), με τις 48 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση της διοργάνωσης να ετοιμάζονται να φορέσουν τα καλά τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι τελικές αποστολές των ομάδων που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής έχουν γίνει ήδη γνωστές, με πολλές από αυτές να περιέχουν σημαντικές απουσίες, κάποιες κατανοητές, κάποιες ανεξήγητες, αλλά όλες προκάλουν εντυπώσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε της «ηχηρές» απουσίες από το προσεχές τουρνουά.

Φυσικά στη λίστα αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν οι παίκτες που έχουν αποσυρθεί από την εθνική τους ομάδα, όπως οι Σουάρεζ, Γκριεζμάν και Ζιρού, καθώς και παίκτες όπως ο Λεβαντόφσκι και ο Κβαρατσχέλια, οι χώρες των οποίων δεν προκρίθηκαν καν στη διοργάνωση.

Οι ηχηρές απουσίες του Μουντιάλ 2026

Η Αγγλία κυριαρχεί στη λίστα με της ηχηρότερες απουσίες, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της ομάδας, Τόμας Τούχελ, να έχει προκάλεσει πραγματικό... σάλο με τις επιλογές του.

Ο Κόουλ Πάλμερ είναι ίσως η πιο σοκαριστική περίπτωση. Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο μεγαλύτερα ταλέντα της Premier League, διένυσε μια ικανοποιητική σεζόν με τη Τσέλσι, άλλα έμεινε εκτός της τελικής 26άδας. Την ίδια μοίρα είχε και ο Φιλ Φόντεν, ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης και ένας εξαιρετικός «στρατιώτης» της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος όμως διένυσε μία μέτρια σεζόν φέτος με τους «Πολίτες».

Τη λίστα των απουσιών για τα «Τρία Λιοντάρια» συμπληρώνουν οι Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ένας από τους πιο δημιουργικούς ακραίους αμυντικούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος πάντα δίνει τον καλύτερο του εαυτό, όταν αγωνίζεται με το εθνόσημο.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: England squad for the 2026 World Cup! pic.twitter.com/iHHGPay6PM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Επόμενη στη λίστα είναι η Γαλλία, η οποία είχε την «πολυτέλεια» να αφήσει εκτός αποστολής τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, κάτι που δείχνει ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού στις τάξεις των «τρικολόρε» βρίσκεται στα ύψη. Πέρα από το μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης όμως και ο Ούγκο Εκιτικέ της Λίβερπουλ θα απουσίαζει από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα τον Απρίλιο, τραυματισμός που έβαλε πρώωρο τέλος στη σεζόν του.

France’s official squad photo for the World Cup. 📸🇫🇷 pic.twitter.com/nUZs0910yP June 6, 2026

Επόμενη στάση η Βραζιλία και, όπως ήταν αναμενόμενο, η κλήση του Νεϊμάρ αναπόφευκτα θα άλλαζε την ισορροπία της «Σελεσάο». Δυστυχώς όμως, ο παίκτης που «πλήρωσε» το υψηλό αυτό τίμημα ήταν ο Ζοάο Πέδρο. Ο επιθετικός προερχόταν από μια πολύ θετική σεζόν με τη Τσέλσι, καταγράφοντας 23 γκολ και 9 ασίστ και φαινόταν ότι θα συμπεριλαμβανόταν στην αποστολή, αλλά ο Κάρλο Αντσελότι επέλεξε να βασιστεί στην εμπειρία και το χάρισμα του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα.

Εκτός 26άδας για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εμείναν επίσης και οι Ροντρίγκο και Εστεβάο, οι οποίοι αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

🚨🇧🇷 OFFICIAL: Brazil release full World Cup squad by Carlo Ancelotti.



✅ Neymar Jr

✅ Alisson

✅ Endrick

❌ João Pedro

❌ Bento

❌ Andrey Santos

❌ Thiago Silva pic.twitter.com/WySKJb6P1M May 18, 2026

Για την Ισπανία, η απουσία του Φερμίν Λόπεθ είναι κομβική, καθώς ο νεαρός είχε μια εξαιρετική σεζόν με τη Μπαρτσελόνα, ειδικά στο Champions League, μέχρι τον Μάιο, όταν ένας τραυματισμός που φαινόταν διαχειρίσιμος πήρε μια χειρότερη τροπή. Δυστυχώς, ένα χειρουργείο στο σπάσμενο δάχτυλό του ποδιού του ήταν αρκετό για να τον αφήσει εκτός Μουντιάλ.

Στην άμυνα, ο Ντε Λα Φουέντε αποφάσισε να μην βασιστεί σε παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Άλβαρο Καρέρας και Ντιν Χούισεν δεν κατάφεραν να πείσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν θα υπάρχουν παίκτες των «μερένχες» στην αποστολή της Φούριας Ρόχα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: No Real Madrid players are expected to be in the Spain World Cup squad! pic.twitter.com/fZwB5kEYu5 May 25, 2026

Η Γερμανία είναι μία από τις πιο άτυχες χώρες σε αυτό το τουρνουά, καθώς ένας παίκτης που συμπεριλήφθηκε στους εκλεκτούς «26», τελικά δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών». Ο λόγος για τον Λέναρτ Καρλ, ο οποίος υπέστη ρήξη μυϊκών ινών κατα τη διάρκεια της προπόνησης πριν από το φιλικό της χώρας του με τις ΗΠΑ και τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πέρα από αυτό όμως, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Σερτζ Γκνάμπρι, ο οποίος είναι τραυματίας από τα μέσα Μαϊου και δεν συμπεριλήφθηκε εξ΄αρχής στην αποστολή.

🚨🚨🚨 OFFICIEL ! COUP DUR POUR L'ALLEMAGNE : LENNART KARL 🇩🇪 EST FORFAIT POUR LA COUPE DU MONDE 2026 !!! ❌ pic.twitter.com/MF9kjVTNEY — BeFootball (@_BeFootball) June 5, 2026

Τέλος, οι επιλογές του Ρόναλντ Κούμαν δεν ικανοποίησαν τους πάντες στην Ολλανδία. Πιο συγκεκριμενα, ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ πλήρωσε το τίμημα της μέτριας σεζόν της Λίβερπουλ, ενώ και οι δύο τραυματισμοί που υπέστη μέσα στην σεζόν δεν βοήθησαν τον νεαρό ακραίο αμυντικό.

Απών θα είναι επίσης και ο Τσάβι Σίμονς. Ένας τραυματισμός στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στα τέλη Απριλίου ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για αυτόν, την εθνική ομάδα και πάνω απ' όλα την Τότεναμ, η οποία κινδύνευε με υποβιβασμό μέχρι και τη τελευταία αγωνιστική της σεζόν.

Ένας επίσης άτυχος ποδοσφαιριστής είναι και ο Γιούριεν Τίμπερ. Ο οπισθοφύλακας της Άρσεναλ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των «ορανιέ», παρά το γεγονός πως ταλαιπωρούταν από τραυματισμό. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη στη βουβωνική χώρα και έτσι θα απουσιάσει από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.