Η Λεβερκούζεν είναι μια «ανάσα» από προπονητή

Η Λεβερκούζεν είναι μια «ανάσα» από προπονητή

Η Λεβερκούζεν είναι μια «ανάσα» από προπονητή

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Τη λύση για την άκρη του πάγκου της φαίνεται ότι βρήκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα τα έχει βρει σε όλα με τον Κάρλες Μαρτίνες.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει βγει στην αγορά για να βρει τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας, κάπως έτσι η ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του Κάσπερ Χιούλμαντ στον Κάρλες Μαρτίνες.

Μια επιλογή που προφανώς προκάλεσε αίσθηση σε σχέση με τα άλλα ονόματα που έπαιξαν πολύ για να αναλάβουν την ομάδα. Ωστόσο σύμφωνα με ρεπορταζ μόνο τα τυπικά μένουν για να αναλάβει ο 42χρονος τεχνικός το τιμόνι της ομάδας.

 

Αναλυτικότερα ο άλλοτε προπονητής της Τουλούζ φαίνεται να ταιριάζει άψογα στο προφιλ της ομάδα. Στη τριετία που είχε με τους Βιολετοί σε 120 ματς ως πρώτος προπονητής μέτρησε 44 νίκες, 30 ισοπαλίες και 46 ήττες, έχοντας 182 γκολ υπέρ και 184 κατά. Αυτή μάλιστα είναι και η μοναδική δουλειά που είχε ως προπονητής.

@Photo credits: Associated Press
     

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