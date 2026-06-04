Λεβερκούζεν: Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Κάρλες Μαρτίνες
Εποχή Κάρλες Μαρτίνες στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! Ο 42χρονος πρώην προπονητής της Τουλούζ αναλαμβάνει τα ηνία των Ασπιρίνων μέχρι το καλοκαίρι του 2028, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Ο Κάσπερ Χιούλμαντ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της γερμανικής ομάδας, η οποία στράφηκε στην επιλογή ενός ελπιδοφόρου κόουτς για την άκρη του πάγκου της. Ο Καταλανός ήταν πρώτος προπονητής της Τουλούζ από το καλοκαίρι του 2023 και είχε θητεία στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, στην πασίγνωστη Μασία.
Η Λεβερκούζεν προχώρησε και επίσημα στη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό, τον οποίο και καλωσόρισε με επίσημη ανάρτησή της στο X.
¡Bienvenido, jefe! 👋— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 4, 2026
Carles Martinez Novell is our new head coach! ⚫🔴 pic.twitter.com/n94hv78jRf
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