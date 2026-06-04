Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κάρλες Μαρτίνες.

Εποχή Κάρλες Μαρτίνες στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! Ο 42χρονος πρώην προπονητής της Τουλούζ αναλαμβάνει τα ηνία των Ασπιρίνων μέχρι το καλοκαίρι του 2028, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της γερμανικής ομάδας, η οποία στράφηκε στην επιλογή ενός ελπιδοφόρου κόουτς για την άκρη του πάγκου της. Ο Καταλανός ήταν πρώτος προπονητής της Τουλούζ από το καλοκαίρι του 2023 και είχε θητεία στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, στην πασίγνωστη Μασία.

Η Λεβερκούζεν προχώρησε και επίσημα στη συμφωνία με τον Ισπανό τεχνικό, τον οποίο και καλωσόρισε με επίσημη ανάρτησή της στο X.