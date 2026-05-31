Επιστροφή στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον Άντι Χίτερ, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Μετά από μία πενταετία, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άντι Χίτερ σμίγουν ξανά. Οι Αετοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Αυστριακού προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και επιστρέφει στην Bundesliga.

Ο Χίτερ είχε εργαστεί στην Άιντραχτ μεταξύ 2018 και 2021, δουλεύοντας ακολούθως σε Γκλάντμπαχ (2021-2022) και Μονακό (2023-2025). Στη Φρανκφούρτη, είχε μετρήσει μία πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και μία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει από Άλταχ, Γκρέντιγκ και Ζάλτσμπουργκ.

Οι ιθύνοντες του γερμανικού κλαμπ στοχεύουν στην επιστροφή στις επιτυχίες και τη σταθερότητα, μετά από μία σεζόν που τους βρήκε να μένουν εκτός Ευρώπης και να αλλάζουν δύο προπονητές, καθώς ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε αφότου είχε αντικαταστήσει τον Ντίνο Τοπμέλερ.