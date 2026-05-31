Άντι Χίτερ: Επέστρεψε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Μετά από μία πενταετία, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άντι Χίτερ σμίγουν ξανά. Οι Αετοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Αυστριακού προπονητή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και επιστρέφει στην Bundesliga.
Ο Χίτερ είχε εργαστεί στην Άιντραχτ μεταξύ 2018 και 2021, δουλεύοντας ακολούθως σε Γκλάντμπαχ (2021-2022) και Μονακό (2023-2025). Στη Φρανκφούρτη, είχε μετρήσει μία πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League και μία μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει από Άλταχ, Γκρέντιγκ και Ζάλτσμπουργκ.
Οι ιθύνοντες του γερμανικού κλαμπ στοχεύουν στην επιστροφή στις επιτυχίες και τη σταθερότητα, μετά από μία σεζόν που τους βρήκε να μένουν εκτός Ευρώπης και να αλλάζουν δύο προπονητές, καθώς ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε αφότου είχε αντικαταστήσει τον Ντίνο Τοπμέλερ.
Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026
Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx
