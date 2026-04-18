Μπάγερν Μονάχου: Η πλάκα του Κομπανί στην εθνική ομάδα του Βατικανού
Η εθνική ομάδα του Βατικανού αποτελείται από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές αλλά είχε την ευκαιρία να πάρει γεύση από το υψηλότερο επίπεδο, με τα μέλη της να επισκέπτονται την προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.
Τους διεθνείς παίκτες υποδέχτηκε ο προπονητής των Βαυαρών, Βενσάν Κομπανί, που μάλιστα ήταν σε μεγάλα κέφια μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και το έριξε στο καλαμπούρι!
«Δεν είναι η αποστολή της Ντόρτμουντ, ε;» αναφώνησε σε άπταιστα ιταλικά ο Βέλγος προπονητής όταν είδε τους ποδοσφαιριστές του Βατικανού, οι φανέλες των οποίων είναι κίτρινες και θύμισαν στον τεχνικό της Rekordmeister την Μπορούσια.
Αναμενόμενα, οι παρευρισκόμενοι έσκασαν στα γέλια, με τον Κομπανί να βγάζει φωτογραφίες και να ανταλλάζει δώρα στη συνέχεια, πριν κάνει την εμφάνισή του και ο Μάνουελ Νόιερ.
Vatican's national team (amateurs) visited Bayern's training at Säbener Straße today— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 18, 2026
Vincent Kompany seeing them in yellow and black: "This is not Dortmund's squad, right?"
