Απίθανη ατάκα από τον Βενσάν Κομπανί στην εθνική ομάδα του Βατικανού, που επισκέφτηκε την προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.

Η εθνική ομάδα του Βατικανού αποτελείται από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές αλλά είχε την ευκαιρία να πάρει γεύση από το υψηλότερο επίπεδο, με τα μέλη της να επισκέπτονται την προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου.

Τους διεθνείς παίκτες υποδέχτηκε ο προπονητής των Βαυαρών, Βενσάν Κομπανί, που μάλιστα ήταν σε μεγάλα κέφια μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League και το έριξε στο καλαμπούρι!

«Δεν είναι η αποστολή της Ντόρτμουντ, ε;» αναφώνησε σε άπταιστα ιταλικά ο Βέλγος προπονητής όταν είδε τους ποδοσφαιριστές του Βατικανού, οι φανέλες των οποίων είναι κίτρινες και θύμισαν στον τεχνικό της Rekordmeister την Μπορούσια.

Αναμενόμενα, οι παρευρισκόμενοι έσκασαν στα γέλια, με τον Κομπανί να βγάζει φωτογραφίες και να ανταλλάζει δώρα στη συνέχεια, πριν κάνει την εμφάνισή του και ο Μάνουελ Νόιερ.