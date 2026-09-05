Σάλκε και Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 με τους γηπεδούχους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα και την Μπάγερν να έχει την πρώτη της απώλεια.

Η Σάλκε κράτησε στο μηδέν (0-0) την Μπάγερν Μονάχου στη Βεστφαλία και πανηγύρισε τον παρθενικό της βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 3-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ. Πρώτο «στραβοπάτημα» για το σύνολο του Κομπανί, που είχε επικρατήσει με το ευρύ 5-1 της Στουτγκάρδης στην πρεμιέρα του Μονάχου.

Οι Βαυαροί ήταν κυρίαρχοι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης αλλά δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ και δεν σκόραραν στην έδρα των «Βασιλικών Μπλε». Ο Χάρι Κέιν έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 86ο λεπτό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του αλλά τον σταμάτησε ο Κάριους με εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Λάιμερ επίσης έφτασε κοντά στο γκολ για τους φιλοξενούμενους αλλά δεν βρήκε τον στόχο. Η Σάλκε πανηγύρισε δεόντως την ισοπαλία και κέρδισε τον πρώτο της βαθμό μετά την επάνοδό της στα μεγάλα σαλόνια.