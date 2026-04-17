Μπάγερν Μονάχου: Ο Χένες τα έχωσε στον Τούχελ
Η παρουσία του Τόμας Τούχελ στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου μεταξύ 2023 και 2024 δεν είχε συνοδευτεί από ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς παρά την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga την πρώτη του σεζόν, ο Γερμανός αποχώρησε το καλοκαίρι του '24 μετά την απογοητευτική τρίτη θέση πίσω από Λεβερκούζεν και Στουγκάρδη.
Για τα πεπραγμένα του νυν ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας μίλησε στο podcast Auf eine weiß-blaue Tasse ο Ούλι Χένες, που τα... έχωσε στον πρώην προπονητή των Βαυαρών! Όπως είπε, «όταν η ομάδα δεν έπαιζε καλά, ο Τούχελ ποτέ δεν αμφισβητούσε τον εαυτό του. Πάντα έφταιγε η ομάδα, δεν παίζει καλά ο δεξιός μπακ, δεν είναι καλός παίκτης ο Κίμιχ.
Είχε πει για τον Χράφενμπερχ, που τώρα παίζει στη Λίβερπουλ, ότι δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Μια φορά ρώτησε τον Στάνισιτς αν μιλάει γερμανικά, παρότι είχε γεννηθεί εδώ. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τον Κομπανί».
Uli Hoeneß on the difference between Vincent Kompany and Thomas Tuchel: "Two things are important. This coach [Kompany] makes every player better. And I've never seen him conduct a press conference where he said: I need a left-back, I need a right-back, as was the case under… pic.twitter.com/RLUqqYSCHO— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 17, 2026
