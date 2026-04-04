Με γκολ των Μπίσοφ και Καρλ, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με μεγάλη ανατροπή, 3-2, τη Φράιμπουργκ, την ώρα που η Λεβερκούζεν διέλυε με 6-3 τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.

Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League, η Μπάγερν Μονάχου είδε το αήττητο σερί δώδεκα αγώνων να κινδυνεύει να σπάσει αλλά εντέλει να επεκτείνεται, καθώς οι νεαροί Μπίσοφ και Καρλ σκόραραν δύο και μία φορά αντίστοιχα μετά το 80' και έφεραν μία απίθανη εκτός έδρας νίκη, 3-2, ενάντια στη Φράιμπουργκ!

Μετά από ένα πρώτο μέρος χωρίς σκορ, Μανζαμπί (46') και Χόλερ (71') έβαλαν δύσκολα στους Βαυαρούς, που μείωσαν με τον Μπίσοφ στο 81', ενώ ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το 2-2, πριν ο Καρλ... χτυπήσει στο 90+9' για να δώσει και τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Βενσάν Κομπανί! Σημειώνεται πως για την Μπάγερν δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Χάρι Κέιν, που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς με τη Ρεάλ.

Λεβερκούζεν - Βόλφσμπουργκ 6-3

Τεράστια νίκη, τεράστια ανατροπή για τη Λεβερκούζεν! Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3-1 από τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που μοίρασε ασίστ στο πρώτο γκολ, οι Ασπιρίνες τα έφεραν όλα τούμπα με το χορταστικό 6-3 και παρέμειναν κοντά στην πρώτη πεντάδα της Bundesliga. Στο 16΄ο Κουλιεράκης με εξαιρετική μπαλιά σημάδεψε τον Βιντ, ο οποίος με τη σειρά του εκτέλεσε άψογα για το 1-0 των Λύκων. Στο 30' η Λεβερκούζεν ισοφάρισε με πέναλτι του Γκριμάλδο, όμως στα επόμενα οκτώ λεπτά οι Λύκοι έφτασαν στο 3-1 με γκολ των Μέλε (31΄) και Έρικσεν (48΄). Στο δεύτερο μέρος ωστόσο, η Μπάγερ τους πήρε αμπάριζα. Ο Γκριμάλδο φρόντισε να μειώσει από το 44΄σε 3-2 και μετά την ανάπαυλα ακολούθησε πάρτι των γηπεδούχων. Στο 53΄ο Σικ ισοφάρισε σε 3-3 από την άσπρη βούλα, ενώ την ολική ανατροπή διαμόρφωσε ο Ταπσόμπα στο 68΄. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μάζα έκανε το 5-3, ενώ στις καθυστερήσεις ο Τίλμαν διαμόρφωσε το τελικό εκκωφαντικό αποτέλεσμα.

Βέrντερ Βρέμης - Λειψία 1-2

Σε τροχιά Champions League παρέμεινε η Λειψία, η οποία επικράτησε 2-1 επί της Βέρντερ Βρέμης και παρέμεινε στην 4η θέση της Bundesliga. Ο Νούσα άνοιξε το δρόμο της νίκης στο 15΄, με τον Καρντόσο να γράφει το 2-0 στο 52΄. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στις καθυστερήσεις με τον Μούσα.

Γκλάντμπαχ - Χάιντενχαϊμ 2-2

Έσωσε τον βαθμό η Γκλάντμπαχ, η οποία ισοφάρισε στο τέλος σε 2-2 και απέφυγε την ήττα από την ουραγό Χάιντενχαϊμ. Αν και τα Πουλάρια προηγήθηκαν στ 16΄με τον Μοχία, οι φιλοξενούμενοι έφεραν τούμπα το ματς με σκόρερ τους Μάινκα (26΄) και Μπους (64΄). Ακόμα κι έτσι η Γκλάντμπαχ μάζεψε τα κομμάτια της κι έφτασε στην ισοφάριση δέκα λεπτά αργότερα με τον Ονορά, σε μια ισοπαλία που την κράτησε στη 13η θέση.

Αμβούργο – Άουγκσμπουργκ 1-1

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, η Άουγκσμπουργκ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία, 1-1 από το Αμβούργο. Με τον Δημήτρη Γιαννούλη βασικό, οι Βαυαροί προηγήθηκαν με τον Τσάβες στο 22' και ισοφαρίστηκαν με γκολ του Κόνιγκσντορφερ στο 60', με τους γηπεδούχους να μένουν με παίκτη λιγότερο τέσσερα λεπτά αργότερα λόγω αποβολής του Μούχαϊμ αλλά το σκορ να μην αλλάζει μέχρι τη λήξη.

Χόφενχαϊμ – Μάιντς 1-2

Η... ελεύθερη πτώση της Χόφενχαϊμ συνεχίζεται, καθώς ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τη Μάιντς και βλέπει την έξοδο στο Champions League να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δύο γκολ του Τιτς (13', 79') έδωσαν τους τρεις βαθμούς στους φιλοξενούμενους, με τον Ασλάνι να έχει ισοφαρίσει στο 23' για τους γηπεδούχους, που έμειναν χωρίς νίκη για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική.