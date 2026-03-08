Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη καθώς ο Ντάνιελ Μπάουερ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του κλαμπ.

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, η οποία βλέπει τον κίνδυνο του υποβιβασμού να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Έλληνα στόπερ ηττήθηκε στην έδρα της από το Αμβούργο (1-2) και βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 20 βαθμούς μετά από 25 αγωνιστικές και στο -2 από τη Βέρντερ Βρέμης που είναι σε θέση μπαράζ και στο -3 από τη Σαντ Πάουλι του Σάλιακα. Αμφότερες έχουν παιχνίδι λιγότερο βέβαια.

Οι «λύκοι» προχώρησαν για δεύτερη φορά σε απομάκρυνση προπονητή μέσα στη σεζόν καθώς παρελθόν αποτελεί ο Ντάνιελ Μπάουερ. Συγκεκριμένα, η χρονιά ξεκίνησε με τον Πολ Σιμόνις, τον Νοέμβριο απομακρύνθηκε και ανέλαβε ο Μπάουερ ως υπηρεσιακός αρχικά και έπειτα ως πρώτος προπονητής όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αναμενόμενα.

Αν και στην αρχή είχε δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και με μόλις μία νίκη σε 11 ματς, απομακρύνθηκε από τον πάγκο του γερμανικού συλλόγου.