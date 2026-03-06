Δίχως να δυσκολευτεί, η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε με 4-1 την Γκλάντμπαχ και ξέφυγε στο +14 από την Ντόρτμουντ με ματς παραπάνω.

Ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Bundesliga έκανε η Μπάγερν Μονάχου, που νίκησε εύκολα 4-1 την Γκλάντμπαχ εντός έδρας και ξέφυγε στο +14 από την Ντόρτμουντ, που βέβαια έχει ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν γερές βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, με τον Γκορέτσκα να βρίσκει με υπέροχο τσίμπημα της μπάλας τον Ντίας και εκείνον να σουτάρει άμεσα μέσα από την περιοχή για το 1-0 στο 33'. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Λάιμερ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μετά από στρώσιμο του σκόρερ του πρώτου τέρματος.

Η αποβολή του Ράιτς στο 55' απλοποίησε ακόμη περισσότερο την αποστολή των Βαυαρών, που ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με το πέναλτι του Μουσιάλα στην ίδια φάση. Το 4-0 σημειώθηκε με κοντινή προσπάθεια του Τζάκσον στο 79', με τα Πουλάρια να μειώνουν στο τελικό 4-1 με γκολ του Μόχια στο 89'.