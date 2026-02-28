Μετά από ένα χορταστικό ντέρμπι, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-2 την Ντόρτμουντ εκτός έδρας και ουσιαστικά κλείδωσε τον τίτλο της Bundesliga.

Οι όποιες ελπίδες είχε η Ντόρτμουντ για να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα στην Bundesliga, εξανεμίστηκαν, με την Μπάγερν Μονάχου να παίρνει μεγάλο διπλό, 3-2, με ανατροπή ενάντια στην Μπορούσια, που εκτόξευσε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στους έντεκα βαθμούς!

Οι Βαυαροί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα απειλητικές προϋποθέσεις για την εστία των Βεστφαλών, οι οποίοι κατάφεραν να εξισορροπήσουν σταδιακά την κατάσταση και μάλιστα έφτασαν και σε γκολ! Ήταν στο 26ο λεπτό του Klassiker, όταν ο Σβένσον εκτέλεση το φάουλ από πλάγια θέση και ο Σλότερμπεκ έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση από πλευράς Μπάγερν ήρθε στο 54', με τον Κέιν να ισοφαρίζει από κοντά μετά από στρώσιμο του Γκνάμπρι με το κεφάλια. Στο 70' δε, ήρθε και η ολική ανατροπή, με τον Βρετανό να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο Στάνισιτς και να ολοκληρώνει την ανατροπή της ομάδας του Βενσάν Κομπανί. Οι Βεστφαλοί πάντως δεν το έβαλαν κάτω, με ένα εντυπωσιακό μονοκόμματο σουτ του Σβέρνσον μετά από μπαλιά του Ζάμπιτσερ στο 83' να επαναφέρει την ισορροπία και να βάζει φωτιά στο Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ. Μια φωτιά όμως που... έσβησε μέσα σε ένα τετράλεπτο ο Κίμιχ, που με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-2...

Ντόρτμουντ (Κόβατς): Κόμπελ, Καν (45'+5' Μπενσεμπαϊνί), Άντον, Σλότεμπερκ, Κούτο, Ζάμπιτζερ, Νμέτσα (75' Μπέλινγκχαμ), Σβένσον, Αντεγιέμι (75' Μπραντ), Μπάιερ (75' Ινάσιο), Σίλβα (67' Γκιρασί)

Μπάγερν Μονάχου (Κομπανί): Ουρμπίγκ, Στάνισιστς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ (90' Μπισκόφ), Κίμιχ (90'+2' Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς, Ολισέ (90'+2' Κιμ), Γκνάμπρι (62' Μουσιάλα), Ντίας, Κέιν