Ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε την κολοσσιαία γκάφα στην οποία είχε υποπέσει οκτώ χρόνια πριν σε έναν αγώνα της Ντούισμπουργκ με την Ίνγκολσταντ.

Έχοντας τραυματιστεί πρόσφατα, ο Μαρκ Φλέκεν έχει τεθεί εκτός μάχης στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, έτσι έχει τον χρόνο να θυμάται τα παλιά. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, οι αναμνήσεις δεν είναι ιδιαίτερα καλές...

Βλέπετε, ο Ολλανδός γκολκίπερ μίλησε στο κανάλι της Bundesliga για τη θρυλική γκάφα στην οποία είχε υποπέσει πριν από ακριβώς οκτώ χρόνια, όταν ως ποδοσφαιριστής της Ντούισμπουργκ, είχε δεχτεί γκολ από την Ίνγκολσταντ πίνοντας νερό μέσα στο τέρμα του!

«Το μυαλό μου ήταν άδειο, όταν σκοράραμε για το 2-0 , ξεκίνησαν στο γήπεδο η μουσική και οι πανηγυρισμοί, ήμουν καπου 40 μέτρα μακριά από το τέρμα και πανηγύριζα κι εγώ. Γύρισα πίσω να πιω λίγο νερό όπως είδαν όλοι, τσέκαρα πίσω μου μία ακόμη φορά και είδα πανηγυρισμούς, με όσα γίνονταν, δεν άκουσα το σφύριγμα του διαιτητή και γύρισα σιγά σιγά να πιω νερό.

Ο σεκιουριτάς πίσω από το τέρμα ούρλιαζε ”είναι ήδη εδώ” και λέω τι γίνεται; Οπότε εκεί δημιουργήθηκε η εμβληματική εικόνα που με βλέπετε να στέκομαι απλά έτσι», ανέφερε ο έμπειρος πια τερματοφύλακας,που φυσικά στο μέλλον κατάφερε να ξεπεράσει την γκάφα αυτή και να αγωνιστεί σε Premier League και Bundesliga, καθώς και με την εθνική Ολλανδίας.