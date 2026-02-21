Η Ντόρτμουντ έφτασε κοντά στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερις μήνες, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 τη Λειψία στο τέλος.

Η Ντόρτμουντ διατήρησε το αήττητο σερί που τρέχει στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο, καθώς επέστρεψε από το 2-0 στη Λειψία και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στις καθυστερήσεις, κάνοντας χαλάστρα στους Κόκκινους Ταύρους. Ένα αποτέλεσμα που άφησε τους Βεστφαλούς στο -8 από την κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga, με τους γηπεδούχους από την άλλη να χάνουν την ευκαιρία να πατήσουν τετράδα.

Οι Κόκκινοι Ταύροι πήραν ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο μέρος, με τον Μπάουμγκαρτνερ να ανοίγει το σκορ εξ επαφής μετά από ωραία προσπάθεια και γύρισμα του Ντιομαντέ στο 20', ενώ στο 39', ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ανάλογο τρόπο, αυτή τη φορά μετά την μπαλιά του Ράουμ!

Με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπορούσια κατόρθωσε να μπει ξανά στο ματς, με τον Ρόμουλο να σημειώνει αυτογκόλ μετά από εκτέλεση κόρνερ των Βεστφαλών (50'). Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να γλιτώσουν έστω τον βαθμό και εντέλει τα κατάφεραν στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Σίλβα να ισοφαρίζει με προβολή μετά από γύρισμα του Αντεγέμι!