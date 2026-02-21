Η Ουνιόν Βερολίνου επικράτησε 1-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν, σπάζοντας το αήττητο σερί της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήγε στο Βερολίνο προερχόμενη από επτά ματς χωρίς ήττα αλλά είδε το σερί της να σπάει, καθώς έχασε 1-0 από την Ουνιόν λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό για τη ρεβάνς του υπέρ της 2-0 για τα playoffs του Champions League. Ένα αποτέλεσμα που άφησε τις Ασπιρίνες στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, με τους πρωτευουσιάνους από τη μεριά τους να ανεβαίνουν ένατοι.

Έτσι έπαιξε η Λεβερκούζεν

Πιστός στο 3-4-2-1 ο Κάσπερ Χιούλμαντ, που προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με τον ματς στο Καραϊσκάκη. Ο Μπλάσβιχ διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρι, με τον Μπαντέ να βρίσκεται στα στόπερ αντί του Κουάνσα μαζί με Άντριχ και Ταπσόμπα. Στα χαφ, οι Αρτούρ και Φερνάντες πήραν τη θέση των Βάθκεθ και Παλάσιος αντίστοιχα δίπλα στους Γκαρθία και Γκριμάλδο, με τον Τίλμαν να αντικαθιστά τον Πόκου πίσω από τον φορ, παίζοντας μαζί με τον Μάσα. Τέλος, στην επίθεση επιλέχτηκε αντί του Σικ, ο Κοφάν.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν στην πρώτη αξιόλογη στιγμή της αναμέτρησης, με τον Κέμλαϊν να κάνει τη βαθιά μπαλιά και τον Άντριχ να δείχνει πως ήλεγχε την πορεία της μπάλας, πριν ο Κεντίρα του ξεφύγει και ανοίξει το σκορ με ωραίο σκάψιμο στο 28'! Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ουνιόν απείλησε ξανά, όμως ο Μπλάσβιχ σταμάτησε το σουτ του Σάφερ μετά από νέα αδράνεια του Άντριχ. Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, με την Μπάγερ να δυσκολεύεται να απειλήσει και μοιραία να μένει στο μηδέν.

Οι Ασπιρίνες προσπάθησαν να ανεβάσουν ρυθμό στο δεύτερο μέρος αλλά η Ουνιόν ήταν πολύ συμπαγής στην άμυνα, με τον Χιούλμαντ να ρίχνει στο ματς τους Βάθκεθ, Πόκου και Σικ επιχειρώντας να φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική του γραμμή. Στο 68', ο Δανός τεχνικός είδε τον Μπαντέ να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Γκριμάλδο να μην καταφέρνει να νικήσει τον Ρόνοου επτά λεπτά αργότερα και τον Σικ να έχει άστοχη κεφαλιά στο 90+1'. Εντέλει, το 1-0 αποτέλεσε το τελικό σκορ.

Μπλάσβιχ - Μπαντέ (68' Χόφμαν), Άντριχ, Ταπσόμπα - Αρτούρ (61' Βάθκεθ), Φερνάντες (62' Πόκου), Γκαρθία, Γκριμάλδο - Μάσα, Τίλμαν (81' Τεριέ) - Κοφάν (61' Σικ)