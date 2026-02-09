Ο διαιτητής που έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφο του στο γήπεδο, δέχτηκε ομοφοβική επίθεση!

Ο διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ, που έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτζ, στο γεμάτο γήπεδο της Κολωνίας, έπεσε θύμα ομοφοβικής επίθεσης μέσα στο σπίτι του.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Κολωνία υποδέχθηκε στο γήπεδο της τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και επικράτησε με 1-0 σε έναν αγώνα χωρίς πολλές φάσεις που γρήγορα μπήκε στα βιβλία της ιστορίας.

Αυτό όμως που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν η πρόταση γάμου που έκανε ο ερασιτέχνης διαιτητής και φανατικός υποστηρικτής της ομάδας, Πασκάλ Κάιζερ, στο σύντροφο του Μόριτζ, μέσα στο κατάμεστο «RheinEnergieStadion».

«Δεν θέλω να κρύβομαι, θέλω να είμαι ορατός. Όχι φασαριόζος, προκλητικός, αλλά ειλικρινής. Θέλω όλοι να δουν ότι αγαπώ αυτό το άτομο. Έναν άντρα, σαν άντρας, στον χώρο του ποδοσφαίρου» ήταν τα λόγια του ενός από τους ελάχιστους ανοιχτά queer ανθρώπους στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Η πράξη αυτή του Γερμανού, η οποία «αγκαλιάστηκε» από μεγάλη μερίδα του φίλαθλου κόσμου παγκοσμίως, φαίνεται πως είχε και κάποιους επικριτές που δεν δίστασαν να «εκφράσουν» τη δυσαρέσκεια του σε αυτή την πράξη αγάπης που επιχείρησε ο Κάιζερ, προχωρώντας σε ακραία περιστατικά βίας που μας γεμίζουν ντροπή.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός διαιτητής δέχθηκε βίαια επίθεση στο σπίτι του τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής όταν βγήκε να καπνίσει ένα τσιγάρο στον κήπο του και εκεί τον περίμεναν τρεις μαυροφορεμένοι άνδρες, οι οποίοι του επιτέθηκαν βίαια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe», η επίθεση συνδέεται άμεσα με τις ομοφοβικές αντιδράσεις και τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ο οποίος κλιμακώθηκε μετά την πρόταση γάμο που έκανε στον σύντροφο του.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι πολύ πριν από την επίθεση, η διεύθυνση κατοικίας του Κάιζερ είχε διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε δεχτεί αρκετές απειλές, μόλις λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση της ρομαντικής του κίνησης.