Την ευκαιρία να κάνει μεγάλο βήμα για την κατάληψη της έβδομης θέσης της βαθμολογίας της Bundesliga έχασε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που έμεινε στο 2-2 με την Κολωνία εντός έδρας.

Μετά από μία ώρα αγώνα χωρίς σκορ, οι Αετοί προηγήθηκαν με τον Μπούρκαρντ στο 66', ενώ ο Καλιμουεντό διπλασίασε τα τέρματά τους τρία λεπτά αργότερα. Εντούτοις, οι Τράγοι αντέδρασαν και αφού μείωσαν με τον Καμίνσκι (70'), πήραν και τον βαθμό χάρη σε τέρμα του Κάστρο-Μόντες στο 83', ξεφεύγοντας έτσι στο +2 από την τελευταία τριάδα.

Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι 1-1

Σημαντικό εκτός έδρας βαθμό πήρε η Ζανκτ Πάουλι, που έμεινε στο 1-1 με την Ουνιόν στο Βερολίνο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 25' με τον Περέιρα Λάζε, με τους πρωτευουσιάνους να ισοφαρίζουν με τον Ίλιτς στο 52ο λεπτό. Η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα, που δεν ήταν στην αποστολή, παραμένει στη θέση των μπαράζ και απέχει πλέον τέσσερις βαθμούς από την προτελευταία, Βόλφσμπουργκ.