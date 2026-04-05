Άιντραχτ - Κολωνία 2-2: Την πάτησε κόντρα στους Τράγους
Την ευκαιρία να κάνει μεγάλο βήμα για την κατάληψη της έβδομης θέσης της βαθμολογίας της Bundesliga έχασε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, που έμεινε στο 2-2 με την Κολωνία εντός έδρας.
Μετά από μία ώρα αγώνα χωρίς σκορ, οι Αετοί προηγήθηκαν με τον Μπούρκαρντ στο 66', ενώ ο Καλιμουεντό διπλασίασε τα τέρματά τους τρία λεπτά αργότερα. Εντούτοις, οι Τράγοι αντέδρασαν και αφού μείωσαν με τον Καμίνσκι (70'), πήραν και τον βαθμό χάρη σε τέρμα του Κάστρο-Μόντες στο 83', ξεφεύγοντας έτσι στο +2 από την τελευταία τριάδα.
Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι 1-1
Σημαντικό εκτός έδρας βαθμό πήρε η Ζανκτ Πάουλι, που έμεινε στο 1-1 με την Ουνιόν στο Βερολίνο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 25' με τον Περέιρα Λάζε, με τους πρωτευουσιάνους να ισοφαρίζουν με τον Ίλιτς στο 52ο λεπτό. Η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα, που δεν ήταν στην αποστολή, παραμένει στη θέση των μπαράζ και απέχει πλέον τέσσερις βαθμούς από την προτελευταία, Βόλφσμπουργκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.