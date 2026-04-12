Η Στουτγκάρδη είχε εύκολο απόγευμα απέναντι στο Αμβούργο, το κέρδισε με 4-0 και συγκατοικεί στην 3η θέση με τη Λειψία.

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά... τέσσερα γκολ έβαλε η Στουτγκάρδη στο Αμβούργο (4-0) για την 29η αγωνιστική της Bundesliga και συνεχίζει να μοιράζεται την τρίτη θέση με τη Λειψία, με τις δύο ομάδες να έχουν συγκεντρώσει από 56 βαθμούς.

Στο πρώτο ημίχρονο, τον... χορό των γκολ άνοιξε ο Στίλερ στο 21', με τον Φιούριχ να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων στο 32'. Στο δεύτερο μέρος, ο Μίτελσταντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Ελ Καννούς να βάζει το κερασάκι στην... τούρτα στο 86ο λεπτό, για το τελικό 4-0. Το σκορ θα μπορούσε να είναι πιο ευρύ, καθώς ο Ούνταφ αστόχησε σε πέναλτι στο 82ο λεπτό.

Το Αμβούργο είναι στη 12η θέση με 31 βαθμούς και δεν κινδυνεύει, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε του γερμανικού πρωταθλήματος.

Μάιντζ - Φράιμπουργκ 0-1

Με το μυαλό στη Γαλλία ενόψει της ρεβάνς με το Στρασβούργο για τα προημιτελικά του Conference League, η Μάιντζ ηττήθηκε εντός έδρας με 1-0 από τη Φράιμπουργκ και παρέμεινε στην 9η θέση του πίνακα, ισόβαθμη στους 33 βαθμούς με την Άουγκσμπουργκ. Στην αντίπερα όχθη, οι φιλοξενούμενοι διατηρήθηκαν στην 8η θέση με 40 βαθμούς, σπάζοντας μάλιστα νικηφόρο σερί τριών αγώνων των γηπεδούχων.

Σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης, ο Χέλερ στο 47ο λεπτό, ύστερα από ασίστ του Γκίντερ. Να σημειωθεί ότι το ζευγάρι Μάιντζ - Στρασβούργο διασταυρώνεται με το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο, στα ημιτελικά του Conference League.

Κολωνία - Βέρντερ Βρέμης 3-1

Στα χαμηλά... πατώματα του πρωταθλήματος, η Κολωνία επιβλήθηκε 3-1 της Βέρντερ και απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, ούσα στην 13η θέση με 30 βαθμούς. Στον αντίποδα, η ομάδας της Βρέμης δεν έχει εξασφαλίσει τη σωτηρία της, καθώς μπορεί να μη βρίσκεται στις τρεις τελευταίες θέσεις, αλλά είναι 15η και απέχει μόλις ένα τρίποντο από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι γηπεδούχοι πήραν... κεφάλι στο σκορ με τον Ελ Μάλα να ευστοχεί από τα 11 βήματα στο 7ο λεπτό. Στο 65' ο Άχε έγραψε το 2-0, για να μειώσει από την άσπρη βούλα ο Σμιντ στο 75', βάζοντας ξανά στο... κόλπο τους φιλοξενούμενους. Το τελικό 3-1 προήλθε από αυτογκόλ του Μίο Ναγκάτα, στο 97ο λεπτό του ματς.