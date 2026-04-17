Η Ζανκτ Πάουλι άγγιξε μια νίκη-ανάσα ενάντια στην Κολωνία, όμως οι Τράγοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο τέλος.

Το ντέρμπι παραμονής της Bundesliga ανάμεσα σε Ζανκτ Πάουλι και Κολωνία ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τους Τράγους να παίρνουν την ισοπαλία, 1-1, στο τέλος και να μένουν σε απόσταση ασφαλείας, την ώρα που η ομάδα του Μανώλη Σάλιακα (μπήκε στο 65') παραμένει στις θέσεις που οδηγούν στα μπαράζ.

Ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι, είχαν τις στιγμές τους αλλά Χουντονζί σπατάλησε τις δύο σημαντικότερες εξ αυτών και μοιραία το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Ο ρυθμός ανέβηκε μετά την ανάπαυλα, με τον Ελ Μάλα να έχει δοκάρι για τους φιλοξενούμενους στο 55' και τη Ζανκτ Πάουλι να απαντά δύο λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Αντό να σταματά στη γραμμή από παρέμβαση του Μπίλτερ. Εντέλει, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 69', με τον Μετς να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, ωστόσο η χαρά τους κράτησε λίγο, καθώς ο Βάλντσμιντ ισοφάρισε με πέναλτι στο 86ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.