Ο ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτζ, στο γεμάτο γήπεδο της Κολωνίας, την οποία υποστηρίζει φανατικά.

Μπορεί το 1-0 της Κολωνίας ενάντια στη Βόλφσμπουργκ να μην αποτελεί κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα, ωστόσο ο Πασκάλ Κάιζερ δεν θα το ξεχάσει ποτέ! Ο Γερμανός διαιτητής άδραξε την ευκαιρία για να κάνει πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτζ, ο οποίος δέχτηκε μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς των Τράγων που τους αποθέωσαν!

Ο ερασιτέχνης ρέφερι είναι φανατικός οπαδός του συλλόγου και έχει τατουάζ το έμβλημά του, συνεπώς η επιλογή του γεμάτου RheinEnergieStadion αποτέλεσε... μονόδρομο για τον Κάιζερ, που έκανε τη μεγάλη ερώτηση πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

«Δεν θέλω να κρύβομαι, θέλω να είμαι ορατός. Όχι φασαριόζος, προκλητικός, αλλά ειλικρινής. Θέλω όλοι να δουν ότι αγαπώ αυτό το άτομο. Έναν άντρα, σαν άντρας, στον χώρο του ποδοσφαίρου» ανέφερε ο Γερμανός, που έκανε come out ως bisexual το 2022 και έκτοτε αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ανοιχτά queer ανθρώπους στο γερμανικό ποδόσφαιρο.