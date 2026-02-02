Ο Νταγιό Ουπαμεκανό άναψε το πράσινο φως μετά τους νέους όρους που κατέθεσε η Μπάγερν και ετοιμάζεται να ανανεώσει με τους Βαυαρούς έως το καλοκαίρι του 2030.

«Λευκό καπνό» από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Νταγιό Ουπαμεκανό και Μπάγερν για την ανανέωση της συνεργασίας τους αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Αν και ο Γάλλος αμυντικός τα είχε βρει προφορικά στους προσωπικούς όρους και με τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, όλο αυτό το διάστημα εξακολουθούσε να δίνει προτεραιότητα στη Μπάγερν για να παραμείνει στο Μόναχο.

Και η τελευταία πρόταση των Βαυαρών τον έπεισε τελικά να βάλει την υπογραφή του! Μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030 κι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν ακόμη κι εντός της εβδομάδας.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως οι ενδιαφερόμενες ομάδες έχουν ενημερωθεί για την τροπή των εξελίξεων και το μοναδικό που απομένει πλέον είναι να πάρουν το δρόμο τους οι τυπικές διαδικασίες που θα δώσουν στο deal επίσημη μορφή.