Τον εκλεκτό για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής βρήκε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία φέρεται να κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Ουπαμεκανό για να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι.

Η παρέλαση ονομάτων στον ισπανικό Τύπο που εξετάζονται από τη Ρεάλ Μαδρίτης για ενίσχυση στην αμυντική γραμμή το προσεχές καλοκαίρι έχει φέρει πολλούς υποψήφιους στο προσκήνιο: Από τον Ιμπραχίμα Κονατέ, μέχρι και τον Μαρκ Γκουέχι, όλες οι περιπτώσεις έχουν μια κοινή συνισταμένη.

Βρίσκονται σε καλή ηλικία και το προσεχές καλοκαίρι μένουν χωρίς συμβόλαιο, άρα από τον Ιανουάριο είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον επόμενο προορισμό τους. Για καιρό η περίπτωση του Γάλλου στόπερ της Λίβερπουλ παρουσιαζόταν ως η επικρατέστερη στη Μαδρίτη, αλλά νέες πληροφορίες από το «Foot Mercato» ανατρέπουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό Μέσο, οι Μαδριλένοι άλλαξαν προτεραιότητες και κατέληξαν σε προφορική συμφωνία με τον Νταγιό Ουπαμεκανό, ο οποίος με τη σειρά του διανύει το τελευταίο έτος του συμβολαίου του με τη Μπάγερν Μονάχου.

Οι Γάλλοι τονίζουν πως οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα ώστε ο Ουπαμεκανό να υπογράψει ως ελεύθερος το καλοκαίρι, τη στιγμή που η Μπάγερν παλεύει ακόμα να τού ανανεώσει το συμβόλαιο, δίχως όμως επιτυχία.

Στο δημοσίευμα ωστόσο συμπληρώνεται πως εφόσον δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, καθώς μια προφορική συμφωνία δεν είναι δεσμευτική για καμία πλευρά.