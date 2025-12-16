Ο Τζαμάλ Μουσιάλα επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Μπάγερν πέντε μήνες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό στον αστράγαλο.

Πέντε μήνες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, ο Τζαμάλ Μουσιάλα επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Μπάγερν Μονάχου, σηματοδοτώντας το μεγάλο βήμα προς την επανένταξή του στην αγωνιστική δράση.

Ο 22χρονος χαφ είχε υποστεί τον τραυματισμό στις 5 Ιουλίου 2025, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Το σοβαρό χτύπημα στον αστράγαλο ήταν τόσο έντονο που ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, που συγκρούστηκε μαζί του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του βλέποντας τον τραυματισμό.

Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, η Μπάγερν ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μουσιάλα υπέστη κάταγμα περόνης σε συνδυασμό με εξάρθρωση αστραγάλου. Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα έμενε εκτός για τέσσερις έως πέντε μήνες, με την προειδοποίηση ότι η αποθεραπεία θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο.

Έτσι, 11 ημέρες και πέντε μήνες μετά τον τραυματισμό, ο Μουσιάλα πάτησε ξανά χορτάρι, συμμετέχοντας κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις και μπαίνοντας σταδιακά στο πρόγραμμα προετοιμασίας για την επιστροφή του στη δράση.