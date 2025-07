Άσχημος τραυματισμός για τον Τζαμάλ Μουσιάλα στο φινάλε του πρώτου μέρους ανάμεσα σε Παρί και Μπάγερν, όταν του γύρισε ο αστράγαλος σε μια μονομαχία με τον Ντοναρούμα.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στη Μπάγερν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα! Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί για τους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μια διεκδίκηση της μπάλας κατέληξε σε σοκαριστικό τραυματισμό για τον Γερμανό μεσοεπιθετικό.

Συγκεκριμένα ο Ντοναρούμα, στην προσπάθειά του να γραπώσει τη μπάλα, «κλείδωσε» το πόδι του Μουσιάλα που τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο! Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο των Βαυαρών, με φορείο να επιστρατεύεται ώστε να μεταφέρει τον νεαρό επιθετικό εκτός του γηπέδου.

Oh God, oh God, oh God... Musiala's catastrophic injury!!!!



⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph