Μπάγερν Μονάχου: Οι Βαυαροί «έσπασαν» το ασύλληπτο ρεκόρ νικών της Μίλαν

Μπάγερν Μονάχου: Οι Βαυαροί «έσπασαν» το ασύλληπτο ρεκόρ νικών της Μίλαν

Πάφος - Μπάγερν

bet365

Οι Βαυαροί επικράτησαν με 4-1 στην έδρα της Κολωνίας (29/10) και προκρίθηκαν στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, σπάζοντας ένα απίθανο ρεκόρ νικών που κρατούσε από το 1992 η Μίλαν.

Μοιάζει και είναι, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ασταμάτητη! Η φετινή «έκδοση» της Μπάγερν Μονάχου του Βινσέντ Κομπανί δεν έχει αντίπαλο, και αυτό δεν είναι μόνο λόγια, αλλά αποτυπώνεται πλήρως και στο χορτάρι, από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα.

Οι Βαυαροί είχαν ένα εύκολο βράδυ στην έδρα της Κολωνίας την Τετάρτη (29/10) και με μπροστάρη ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν που σκόραρε ξανά, επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Η νίκη αυτή ωστόσο, είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Δείτε Επίσης

Μπάγερν Μονάχου: Νέα «λάμψη» Κέιν, στο... ρελαντί στους «16» του Κυπέλλου
Μπάγερν Μονάχου

Το σύνολο του Βέλγου τεχνικού κατόρθωσε να «σπάσει» το μυθικό σερί συνεχόμενων νικών στην αρχή μιας σεζόν, που κρατούσε από το μακρινό 1992 η Μίλαν. Τότε, οι «Ροσονέρι» είχαν καταγράψει 13 διαδοχικές επιτυχίες, αριθμό που πλέον έχει ξεπεράσει κατά μια, η «βαυαρική μηχανή». Η Μπάγερν μετράει 14 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, προκαλώντας τον απόλυτο... τρόμο.

 

Με 51 γκολ στο ενεργητικό της (δηλαδή πάνω από 3.5 ανά αγώνα) και μόλις 10 κατά, η αρμάδα του Βέλγου πρώην αμυντικού είναι ασταμάτητη, ενώ ο Χάρι Κέιν δεν... σταματάει να σκοράρει, όντας με διαφορά ο πιο «καυτός» επιθετικός στην Ευρώπη, με 25 γκολ σε 19 αγώνες!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα