Μπάγερν Μονάχου: Οι Βαυαροί «έσπασαν» το ασύλληπτο ρεκόρ νικών της Μίλαν
Μοιάζει και είναι, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ασταμάτητη! Η φετινή «έκδοση» της Μπάγερν Μονάχου του Βινσέντ Κομπανί δεν έχει αντίπαλο, και αυτό δεν είναι μόνο λόγια, αλλά αποτυπώνεται πλήρως και στο χορτάρι, από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα.
Οι Βαυαροί είχαν ένα εύκολο βράδυ στην έδρα της Κολωνίας την Τετάρτη (29/10) και με μπροστάρη ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν που σκόραρε ξανά, επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Η νίκη αυτή ωστόσο, είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Το σύνολο του Βέλγου τεχνικού κατόρθωσε να «σπάσει» το μυθικό σερί συνεχόμενων νικών στην αρχή μιας σεζόν, που κρατούσε από το μακρινό 1992 η Μίλαν. Τότε, οι «Ροσονέρι» είχαν καταγράψει 13 διαδοχικές επιτυχίες, αριθμό που πλέον έχει ξεπεράσει κατά μια, η «βαυαρική μηχανή». Η Μπάγερν μετράει 14 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, προκαλώντας τον απόλυτο... τρόμο.
Με 51 γκολ στο ενεργητικό της (δηλαδή πάνω από 3.5 ανά αγώνα) και μόλις 10 κατά, η αρμάδα του Βέλγου πρώην αμυντικού είναι ασταμάτητη, ενώ ο Χάρι Κέιν δεν... σταματάει να σκοράρει, όντας με διαφορά ο πιο «καυτός» επιθετικός στην Ευρώπη, με 25 γκολ σε 19 αγώνες!
𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪: 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗧𝗢 𝗔 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗥 🤯👏— 433 (@433) October 29, 2025
With their fourteenth (!) win in a row, Bayern are now the record holders for the best start to a season by a top-five league side ever, surpassing Milan’s record of 13, which they had… pic.twitter.com/JNHzR0bDjl
