Οι Βαυαροί επικράτησαν με 4-1 στην έδρα της Κολωνίας (29/10) και προκρίθηκαν στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, σπάζοντας ένα απίθανο ρεκόρ νικών που κρατούσε από το 1992 η Μίλαν.

Μοιάζει και είναι, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ασταμάτητη! Η φετινή «έκδοση» της Μπάγερν Μονάχου του Βινσέντ Κομπανί δεν έχει αντίπαλο, και αυτό δεν είναι μόνο λόγια, αλλά αποτυπώνεται πλήρως και στο χορτάρι, από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα.

Οι Βαυαροί είχαν ένα εύκολο βράδυ στην έδρα της Κολωνίας την Τετάρτη (29/10) και με μπροστάρη ποιον άλλον, τον Χάρι Κέιν που σκόραρε ξανά, επικράτησαν με 4-1 και πήραν την πρόκριση για τους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας. Η νίκη αυτή ωστόσο, είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Το σύνολο του Βέλγου τεχνικού κατόρθωσε να «σπάσει» το μυθικό σερί συνεχόμενων νικών στην αρχή μιας σεζόν, που κρατούσε από το μακρινό 1992 η Μίλαν. Τότε, οι «Ροσονέρι» είχαν καταγράψει 13 διαδοχικές επιτυχίες, αριθμό που πλέον έχει ξεπεράσει κατά μια, η «βαυαρική μηχανή». Η Μπάγερν μετράει 14 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, προκαλώντας τον απόλυτο... τρόμο.

Με 51 γκολ στο ενεργητικό της (δηλαδή πάνω από 3.5 ανά αγώνα) και μόλις 10 κατά, η αρμάδα του Βέλγου πρώην αμυντικού είναι ασταμάτητη, ενώ ο Χάρι Κέιν δεν... σταματάει να σκοράρει, όντας με διαφορά ο πιο «καυτός» επιθετικός στην Ευρώπη, με 25 γκολ σε 19 αγώνες!