Μπάγερν Μονάχου: Νέα «λάμψη» Κέιν, στο... ρελαντί στους «16» του Κυπέλλου
Θέλει να επιστρέψει και σε αυτόν τον θρόνο η Μπάγερν Μονάχου. Και το απέδειξε στο χορτάρι, εκεί όπου δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Κολωνία. Οι Βαυαροί τη σκόρπισαν με άνετη εκτός έδρας τεσσάρα (4-1) και πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Άτσε στο 31' αλλά πριν προλάβουν να χαρούν, οι Ντίας και Κέιν μέσα σε δύο λεπτά (36' και 38') γύρισαν τούμπα το ματς. Ο ασταμάτητος Άγγλος «χτύπησε» ξανά για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στο 64' και να τελειώσει ουσιαστικά τη δουλειά, ενώ ο Ολίσε στο 72' διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
