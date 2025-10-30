Δεν πάτησε την... μπανανόφλουδα η Μπάγερν Μονάχου και με μπροστάρη τον Χάρι Κέιν υπέταξε με τεσσάρα την Κολωνία και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του DFB Pokal.

Θέλει να επιστρέψει και σε αυτόν τον θρόνο η Μπάγερν Μονάχου. Και το απέδειξε στο χορτάρι, εκεί όπου δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Κολωνία. Οι Βαυαροί τη σκόρπισαν με άνετη εκτός έδρας τεσσάρα (4-1) και πήραν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Άτσε στο 31' αλλά πριν προλάβουν να χαρούν, οι Ντίας και Κέιν μέσα σε δύο λεπτά (36' και 38') γύρισαν τούμπα το ματς. Ο ασταμάτητος Άγγλος «χτύπησε» ξανά για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στο 64' και να τελειώσει ουσιαστικά τη δουλειά, ενώ ο Ολίσε στο 72' διαμόρφωσε το τελικό 4-1.