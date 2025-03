«Ατυπο ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου για Καρέτσα»

Σε Βέλγιο και Γερμανία στάθηκαν ξανά πως η Μπάγερν Μονάχου «τσεκάρει» τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα λογίζεται στα «hot» ανά την Ευρώπη και πρόσφατα αναφέρθηκε πως η Μπάγερν Μονάχου τον τσέκαρε εν δράση, σε ένα ματς της Γκενκ με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Σημερινά (26/3) σχετικά δημοσιεύματα «συντηρούν» το θέμα, καθώς ανέφεραν πως οι Βαυαροί έχουν ξεχωρίσει τον Ελληνα διεθνή μεσοεπιθετικό όπως και τον συμπαίκτη του στη βελγική ομάδα Λούκα Μπρούγκμανς, που είναι επίσης νεαρός (16 ετών) και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. «Η Μπάγερν έχει δείξει άτυπο ενδιαφέρον, η Γκενκ ελπίζει να κρατήσει και τους δύο παίκτες λίγο περισσότερο», ανέφεραν σχετικά.

Bayern are showing interest in two Genk talents: Konstantinos Karetsas 🇬🇷 (17/attacking midfielder) and Lucca Brughmans 🇧🇪 (16/goalkeeper)



Vincent Kompany has personally contacted the entourage of Brughmans, considered one of the most talented goalkeepers in the country. Bayern… pic.twitter.com/gZjlwm1ksb