«Η Μπάγερν Μονάχου τσέκαρε εν δράση τον Καρέτσα στο Γκενκ-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στη λίστα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων και η Μπάγερν Μονάχου έστειλε στο Βέλγιο άνθρωπο ώστε να τον παρακολουθήσει στο χθεσινό ματς της Γκενκ.

Για το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς «ψήφισε» το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της «γαλανόλευκης» για τα επερχόμενα ματς με τη Σκωτία.

Ο 17χρονος μέσος της Γκενκ θεωρείται ένα μεγάλο project κατά καιρός το όνομά του έχει συνδεθεί με πολλά «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα σημερινά (16/3) δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Μπάγερν Μονάχου είχε χθες άνθρωπο στην Cegeka Arena ώστε να τον δει εν δράση στην αναμέτρηση της Γκενκ με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, όπου το club του νεαρού χαφ νίκησε 2-1 και ο Καρέτσας ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 81’.

