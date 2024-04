Με καθόλου καλό μάτι δεν βλέπουν τα προπονητικά σενάρια που γράφονται για την Μπάγερν οι φίλαθλοι των Βαυαρών, έχοντας ξεκινήσει τη συγκέντρωση υπογραφών για την παραμονή του Τόμας Τούχελ.

Τι και αν η Μπάγερν έχει ανακοινώσει ότι ο Τόμας Τούχελ θα αποτελέσει παρελθόν στο τέλος της σεζόν; Οι οπαδοί της Μπάγερν θέλουν τον Γερμανό στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι Βαυαροί φίλαθλοι θέλουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους καθώς δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τα προπονητικά σενάρια που κυκλοφορούν. Οι οπαδοί της Μπάγερν ξεκίνησαν να μαζεύουν υπογραφές ώστε να παραμείνει ο Τόμας Τούχελ και την επόμενη σεζόν, θεωρώντας καταλληλότερο τον Γερμανό σε σχέση με τους Ράνγκνικ και Έμερι που έχουν συνδεθεί με την ομάδα του Μονάχου.

«Παρά την αρνητική κριτική από τα Μέσα και τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, ο νικητής του Champions League έχει καταφέρει να φτάσει την ομάδα του μέχρι τα ημιτελικά. Με όλο τον σεβασμό στους υποψήφιους Έμερι και Ράνγκνικ, οι συγκεκριμένοι προπονητές δεν μπορούν να κρατήσουν ούτε το κερί του Τούχελ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελικός του 2025 θα γίνει στο Μόναχο, η Μπάγερν θα έπρεπε να νιώθει τυχερή με έναν τέτοιον προπονητή στον πάγκο της», αναφέρει η περιγραφή του petition που έχουν φτιάξει οι οπαδοί της Μπάγερν για την παραμονή του Τούχελ, έχοντας ήδη ψηφίσει θετικά περισσότεροι από 10.000 Βαυαροί φίλαθλοι!

