Μια ακόμη ανατροπή για τον πάγκο της Μπάγερν με τα γερμανικά Μέσα να δίνουν πλέον πρώτο φαβορί τον Ραλφ Ράνγκνικ.

Τον διάδοχο του Τόμας Τούχελ εξακολουθούν να ψάχνουν στην Μπάγερν. Οι Βαυαροί βρίσκονται στο «σαφάρι» ψάχνοντας τον προπονητή της νέας σεζόν, έχοντας ήδη χάσει τους Τσάμπι Αλόνσο και Γιούλιαν Νάγκελσμαν οι οποίοι αποφάσισαν να συνεχίσουν στις ομάδες τους. Το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν έχει «παίξει» επίσης δυνατά τελευταία, ενώ στο κάδρο βρίσκονται επίσης και οι Έμερι, Ντε Τσέρμπι.

Σύμφωνα ωστόσο με το γερμανικό Sky ο Ραλφ Ράνγκνικ είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί. Ο Γερμανός τεχνικός αρέσει σε πολλά μέλη της διοίκησης της Μπάγερν και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Μάλιστα οι δύο πλευρές επικοινώνησαν τα τελευταία 24ωρα και ο έμπειρος τεχνικός δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για τη θέση της Μπάγερν.

Βέβαια ο Ράνγκνικ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2026 με την εθνική ομάδα της Αυστρίας. Μάλιστα ο 65χρονος κατάφερε να οδηγήσει την Αυστρία στα τελικά του Euro που θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο στη Γερμανία. Εάν η Μπάγερν λάβει το «πράσινο» φως από τον Ράνγκνικ τότε θα χρειαστεί να πληρώσει ένα ποσό ώστε να τον αποδεσμεύσει από την Αυστρία και να τον κάνει δικό της.

Ralf Rangnick is open to the Bayern job. New talks have taken place in recent days, but a lot still needs to happen. Bayern would need to pay a compensation fee as Rangnick has a contract with the Austrian federation until 2026. Bayern are optimistic. Roberto De Zerbi remains on… pic.twitter.com/IZLl8s5qqS