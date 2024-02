Ο Γκράνιτ Τζάκα ξεγέλασε ένα ολόκληρο γήπεδο με τον... πανηγυρισμό του μετά το γκολ που έδωσε προβάδισμα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν κόντρα στη Μάιντς.

Ο Γκράνιτ Τζάκα απολαμβάνει τη σεζόν με την πρωτοπόρο της Μπουντεσλίγκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία διεκδικεί τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο. Το βράδυ της Παρασκευής (23/02), οι «Ασπιρίνιες» υποδέχτηκαν την Μάιντς (2-1) και ο Τζάκα ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, τρία λεπτά μετά την σέντρα και πανηγύρισε με έναν τρόπο που... έκοψε το αίμα στον προπονητή του.

Ο Ελβετός διεθνής έγινε αποδέκτης της μπάλας μετά από σέντρα του Γκριμάλντο από τα αριστερά και με ωραίο σουτ πέτυχε το 1-0. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, κι αφού οι συμπαίκτες του κατευθύνονταν προς το μέρος του, φάνηκε να πονά κρατώντας τον οπίσθιο μηριαίο και φυσικά ανησυχώντας τον Τσάμπι Αλόνσο και τους φιλάθλους. Όμως όμως αποδείχτηκε τελικά ήταν όλα κομμάτι του ιδιαίτερου πανηγυρισμού του. Ο πάγκος ξέσπασε σε γέλια, βλέποντας τελικά την αστεία...

Δείτε τον πανηγυρισμό:

Xabi Alonso and Leverkusen staffs were scared Granit Xhaka picked up an injury after his goal😭😭pic.twitter.com/fyHe360KRp