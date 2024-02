Ο Γιόσιπ Στάσινιτς που αγωνίζεται στη Λεβερκούζεν ως δανεικός από την Μπάγερν άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι κορυφής της Bundesliga προκαλώντας την έκρηξη του Τόμας Τούχελ ο οποίος στάθηκε στον κανονισμό που ακολουθεί το γερμανικό πρωτάθλημα με τους δανεικούς.

Σε παράσταση για έναν μετάτρεψε το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της Bundesliga η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η φοβερή ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο δεν σταμάτησε ούτε απέναντι στην Μπάγερν και την ισοπέδωσε με 3-0, διευρύνοντας τη διαφορά της στους πέντε βαθμούς στη μεγάλη μάχη για τον τίτλο της Bundesliga.

Ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ για τις «ασπιρίνες» ήταν ο Γιόσιπ Στάσινιτς ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Λεβερκούζεν από την Μπάγερν! Ο Κροάτης έγραψε το 1-0 και έβαλε τις βάσεις για το τεράστιο «τρίποντο» απέναντι στην ομάδα που ανήκει, χωρίς ωστόσο να πανηγυρίζει το γκολ του. Αυτό ωστόσο δεν σταμάτησε τον Τούχελ από το να διαμαρτυρηθεί για τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση, καθώς ο Γερμανός στάθηκε στον κανονισμό με τους δανεικούς στην Bundesliga και στο γεγονός ότι στην Premier League δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ενός δανεικού απέναντι στην ομάδα όπου ανήκει.

«Στην Αγγλία υπάρχει ένας ωραίος κανονισμός που απαγορεύει σε παίκτες που αγωνίζονται ως δανεικοί να παίξουν απέναντι στην ομάδα που ανήκουν, αυτό για εμένα βγάζει νόημα. Αυτός ο κανονισμός δυστυχώς δεν ισχύει και στην Γερμανία», δήλωσε ο Τούχελ μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφερόμενος στην παρουσία του Στάσινιτς.

🔴 Tuchel on Stanišić scoring against Bayern while he’s on loan to Leverkusen.



“In England there's a nice rule where when you loan a player out, they can't play against you. For me that makes more sense”.



“The rule unfortunately doesn't exist in Germany”. pic.twitter.com/mbceygpDzV