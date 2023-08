Νέα πρόταση προς τον Χάρι Κέιν φέρεται να ετοιμάζει η Μπάγερν, η οποία θα προσπαθήσει να ξεκλειδώσει το deal με βελτιωμένη προσφορά ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται πως δεν έχει διάθεση να ενδώσει στο μπρα-ντε-φερ με την Τότεναμ, η οποία από την πλευρά της δεν λυγίζει ούτε από... τελεσίγραφα ούτε από προτάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χάρι Κέιν.

Ο πρόεδρος των Spurs, Ντάνιελ Λέβι, έχει στηλώσει τα πόδια και δεν δέχεται να χάσει τον Άγγλο φορ αν δεν τηρηθούν οι οικονομικοί του όροι, όμως την ίδια ώρα στο Μόναχο βγάζουν πείσμα για να φτάσουν σε deal το συντομότερο δυνατό.

Ακόμα κι αν η τελευταία τους απόπειρα έπεσε ξανά στο κενό, οι Βαυαροί φαίνεται πως επεξεργάζονται μια νέα πρόταση που θα αγγίζει το ποσό των 110 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Η εν λόγω προσφορά αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ώρες στους Spurs, καθώς η Μπάγερν ξέρει πως δίνει μάχη με το χρόνο με δεδομένο πως ο Κέιν θέλει να γνωρίζει το μέλλον του πριν από την έναρξη της Premier League.

FC Bayern is aware of the fact that Harry #Kane wants to have a decision this week.



ℹ️ Bayern wants to submit a new offer. Today or tomorrow. This is the current plan.



➡️ Talks about a new offer of around €110m with add-ons included!@SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/fz2YnETdoE