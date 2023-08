Την τελευταία της πρόταση για τον Χάρι Κέιν φέρεται να κατέθεσε τις τελευταίες ώρες η Μπάγερν Μονάχου, η οποία ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Σε κρίσιμο στάδιο έχει εισέλθει τις τελευταίες ώρες η επιχείρηση Χάρι Κέιν για τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι Βαυαροί κουράστηκαν να περιμένουν κι έδωσαν διορία στην Τότεναμ ως σήμερα (4/8) τα μεσάνυχτα για να πάρουν μια απάντηση.

Τα διαπραγματευτικά παιχνίδια άλλωστε του Ντάνιελ Λέβι έχουν εξαντλήσει την υπομονή των Γερμανών και το τελεσίγραφο της Μπάγερν είναι η τελευταία μέθοδος πίεσης ώστε να καταφέρουν να αποσπάσουν το «ναι» των Λονδρέζων.

Και προκειμένου η απάντηση που θα εισπράξουν είναι θετική, οι Βαυαροί αποφάσισαν να ανεβάσουν την τελευταία τους πρόταση για τον Άγγλο επιθετικό με ποσό που μαζί με τα μπόνους ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Από την πλευρά του ο Κέιν φέρεται να πιέζει τις τελευταίες μέρες την Τότεναμ ώστε να ανάψει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε κάθε περίπτωση το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στο Λονδίνο και στα γραφεία των Spurs που έχουν διορία έως τα μεσάνυχτα για να κρίνουν αν θα κάνουν δεκτή την τελευταία πρόταση των Βαυαρών.

