Θέμα χρόνου είναι πλέον η μεταγραφή του Σαντιό Μανέ στην Αλ Νασρ, με τον Σενεγαλέζο να έχει περάσει ήδη τα ιατρικά τεστ.

Συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει και επίσημα ο Μανέ. Ο Σενεγαλέζος, πέρασε τα ιατρικά τεστ στο Ντουμπάι και σήμερα αναμένεται να πέσουν οι απαραιτητες υπογραφές καθότι έχουν ετοιμαστεί ήδη και τα απαραίτητα έγγραφα.

Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έχει αποκτήσει φέτος και τους Μπρόζοβιτς, Τέλες και Φοφανά κι ο Μανέ είναι το... κερασάκι στην τούρτα των αστέρων που έχει στα αποδυτήριά της η ομάδα. Όσο για τον Μανέ θα βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό 30.000.000 ευρώ το χρόνο απ' αυτό το deal!

