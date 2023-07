Μανέ: «Μακάρι να τελείωνε διαφορετικά η παρουσία μου στην Μπάγερν»

O Σαντιό Μανέ με δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την τόσο σύντομη αποχώρηση του από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σαντιό Μανέ πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης της Αλ Νασρ. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο τα βρήκε όλα με την Μπάγερν Μονάχου και με τον Σενεγαλέζο εξτρέμ για την μεταγραφή, ο άλλοτε σταρ της Λίβερπουλ πέρασε ήδη από ιατρικά και πλέον απομένεουν μόνο οι ανακοινώσεις.

O 31χρονος επιθετικός αποχώρησε από τους Βαυαρούς μετά από μόλια μια σεζόν, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη, καθώς έμεινε καιρό εκτός λόγω του τραυματισμού του, ενώ είχε και το πειθαρχικό παράπτωμα με τον Σανέ. Ο Μανέ με δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με την Μπάγερν.

«Το να αφήσω την Μπάγερν με πονάει. Θα ήθελα να έχει διαφορετική κατάληξη. Ξέρω ότι θα μπορούσα να είχα βοηθήσει την ομάδα αυτή τη σεζόν. Ήθελα να το αποδείξω σε όλους. Παρόλα αυτά εύχομαι στον σύλλογο και στους φιλάθλους το καλύτερο για τη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

