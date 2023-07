O Νταβίντ Ντε Χέα προτάθηκε στην Μπάγερν Μονάχου, όμως οι Βαυαροί δεν ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 32χρονου Ισπανού κίπερ.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα ύστερα από 12 χρόνια στο Νησί για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε ελεύθερος και ψάχνεται στην αγορά για τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο Ισπανός τερματοφύλακας χτύπησε την «πόρτα» της Μπάγερν Μονάχου όμως την βρήκε... κλειστή.

Ο 32χρονος κίπερ προτάθηκε στους Βαυαρούς, οι οποίοι αναζητούν τερματοφύλακα για «back up» του αρχηγού Μανουέλ Νόιερ, όμως ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται δεν είναι ο πρώην πορτιέρε των Κόκκινων Διαβόλων. Ένας από τους λόγους που «κόβεται» η περίπτωση του Ντε Χέα είναι το υψηλό κασέ του. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την «Bild» στη λίστα της Μπάγερν είναι ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ.

Σε αυτά τα 12 χρόνια στην Αγγλία ο Ισπανός μέτρησε 545 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας κάθε πιθανό εγχώριο τίτλο (Premier League 2013, FA Cup 2016, EFL Cup 2017&2023, Community Shield 2011&2013&2016) αλλά και το Europa League του 2017, ενώ αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν για την ομάδα του τέσσερις φορές.

