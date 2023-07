Με ανακοίνωσή του ο Νταβίντ Ντε Χέα, που εν τέλει δεν ανανέωσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έκανε γνωστό πως θα αποχωρήσει από τους Κόκκινους Διαβόλους, στους οποίους αγωνιζόταν από το 2011!

Ένα σίριαλ που κράτησε μήνες φτάνει στο τέλος του! Νταβίντ Ντε Χέα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βαδίσουν χωριστούς δρόμους για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, με τον Ισπανό κίπερ να ανακοινώνει την αποχώρησή του από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο 32χρονος ήταν τυπικά ελεύθερος από το τέλος Ιουνίου, ωστόσο παρέμενε σε συζητήσεις με τον αγγλικό σύλλογο. Αρχικά, οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε πλήρη συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, όμως την τελευταία στιγμή η ομάδα έκανε πίσω, προσφέροντας χαμηλότερο από το συμφωνηθέν συμβόλαιο στον Ντε Χέα.

Ο Ισπανός πήρε μερικές μέρες για να σκεφτεί σχετικά με το μέλλον του και όπως αποδείχθηκε αποφάσισε να ψάξει ένα νέο βήμα, τραβώντας γραμμή στη 12ετή καριέρα του στο «Όλντ Τράφορντ».

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We've achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible…