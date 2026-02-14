Μπάγερν: Ο Τζαμάλ Μουσιάλα ανανέωσε με τους Βαυαρούς μέχρι το 2030
Η Μπάγερν Μονάχου «έδεσε» το μεγάλο της αστέρι, με τον Τζαμάλ Μουσιάλα να βάζει την υπογραφή του σε νέο τετραετές συμβόλαιο που τον κρατά στο Μόναχο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, παρά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, παραμένει βασικός πυλώνας της ομάδας. Η διοίκηση θέλησε να διασφαλίσει το μέλλον της, διατηρώντας στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή-κλειδί για τα επόμενα χρόνια. Ο Μουσιάλα είναι ήδη από τις σημαντικότερες παρουσίες στην ομάδα και από το 2020, που έκανε ντεμπούτο με τους Βαυαρούς, μετρά 213 συμμετοχές, 65 γκολ και 41 ασίστ.
Να θυμίσουμε ότι ο Μουσιάλα είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε ματς κόντρα στην Παρί, όταν ο Ντοναρούμα προσπάθησε να πιάσει τη μπάλα και «έκλεισε» το πόδι του νεαρού Γερμανού διεθνούς.
Δείτε ΕπίσηςΟ Κουρτουά προς υπεράσπιση του Ντοναρούμα μετά τις δηλώσεις Νόιερ: «Έχει κι εκείνος πληγωθεί από τον τραυματισμό του Μουσιάλα»
𝗧𝗵𝗿𝗼𝘄𝗯𝗮𝗰𝗸: Jamal Musiala ✍️❤️— FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2026
𝑯𝒆𝒖𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒓 𝒆𝒊𝒏𝒆𝒎 𝑱𝒂𝒉𝒓! 🥰 pic.twitter.com/ABXPiqxB6l
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.