Δεν το κουνάει από το Μόναχο ο Μουσιάλα, με τη Μπάγερν να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030.

Η Μπάγερν Μονάχου «έδεσε» το μεγάλο της αστέρι, με τον Τζαμάλ Μουσιάλα να βάζει την υπογραφή του σε νέο τετραετές συμβόλαιο που τον κρατά στο Μόναχο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, παρά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, παραμένει βασικός πυλώνας της ομάδας. Η διοίκηση θέλησε να διασφαλίσει το μέλλον της, διατηρώντας στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή-κλειδί για τα επόμενα χρόνια. Ο Μουσιάλα είναι ήδη από τις σημαντικότερες παρουσίες στην ομάδα και από το 2020, που έκανε ντεμπούτο με τους Βαυαρούς, μετρά 213 συμμετοχές, 65 γκολ και 41 ασίστ.

Να θυμίσουμε ότι ο Μουσιάλα είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε ματς κόντρα στην Παρί, όταν ο Ντοναρούμα προσπάθησε να πιάσει τη μπάλα και «έκλεισε» το πόδι του νεαρού Γερμανού διεθνούς.