Μπάγερν Μονάχου: Νοκ άουτ ο Νόιερ για τρεις εβδομάδες
Πρόβλημα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Μάνουελ Νόιερ θα απουσιάσει για τρεις εβδομάδες. Στον αγώνα του Σαββάτου (14/2) κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης, όπου οι Βαυαροί επικράτησαν άνετα με 3-0, ο Γερμανός γκολκίπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 46΄με τον Έρμπιγκ να τον αντικαθιστά.
Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε πως ο Νόιερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ενώ σύμφωνα με την BILD, ο χρόνος που θα απουσιάσει από τα γήπεδα αναμένεται να είναι έως και τρεις εβδομάδες. Με αυτή την εξέλιξη ο 39χρονος τερματοφύλακας θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι κόντρα στην Άιντραχτ το επόμενο Σάββατο, ενώ ίσως χρειαστεί αγώνας δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι κόντρα στην Ντόρτμουντ, που είναι προγραμματισμένο για τις 28 Φεβρουαρίου στο «Signal Iduna Park».
🚨⚠️ Bayern goalkeeper Manuel Neuer has suffered a calf injury, club confirms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2026
Neuer will be out for around 3 weeks, as BILD reports. pic.twitter.com/8UcySppvIS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.