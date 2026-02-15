Ο Μάνουελ Νόιερ τραυματίστηκε στον αγώνα κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης και αναμένεται να μείνει εκτός έως και τρεις εβδομάδες.

Πρόβλημα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Μάνουελ Νόιερ θα απουσιάσει για τρεις εβδομάδες. Στον αγώνα του Σαββάτου (14/2) κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης, όπου οι Βαυαροί επικράτησαν άνετα με 3-0, ο Γερμανός γκολκίπερ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 46΄με τον Έρμπιγκ να τον αντικαθιστά.

Ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε πως ο Νόιερ υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ενώ σύμφωνα με την BILD, ο χρόνος που θα απουσιάσει από τα γήπεδα αναμένεται να είναι έως και τρεις εβδομάδες. Με αυτή την εξέλιξη ο 39χρονος τερματοφύλακας θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι κόντρα στην Άιντραχτ το επόμενο Σάββατο, ενώ ίσως χρειαστεί αγώνας δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι κόντρα στην Ντόρτμουντ, που είναι προγραμματισμένο για τις 28 Φεβρουαρίου στο «Signal Iduna Park».